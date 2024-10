Netanyahu, ‘il male è stato colpito ma non abbiamo finito’

agenzia

'Faremo di tutto per far tornare gli ostaggi'

TEL AVIV, 17 OTT – “Oggi il male ha subito un grave colpo, ma la nostra missione non è ancora finita. Alle famiglie dei rapiti io dico, questo è un momento importante della guerra, continueremo con tutta la forza a lavorare per farli tornare a casa. I vostri cari sono i nostri cari”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un discorso al Paese.

