Netanyahu, informati da Usa, strada verso il rilascio dei rapiti

agenzia

'Con liberazione Idan, verso il piano originale di Witkoff'

TEL AVIV, 11 MAG – “Gli Usa hanno informato Israele dell’intenzione di Hamas di rilasciare il soldato Idan Alexander come gesto nei confronti degli americani, senza alcuna contropartita né condizioni. Secondo quanto comunicato da Washington, questa mossa dovrebbe aprire la strada a negoziati per la liberazione degli ostaggi secondo il piano originale di Witkoff, già accettato da Israele”. Lo rende noto l’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu. “Israele si sta preparando all’eventualità che tale iniziativa venga attuata. I negoziati continueranno anche sotto il fuoco, per aggiungere tutti gli obiettivi della guerra”, aggiunge la nota.

