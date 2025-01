Netanyahu invia i capi di Mossad e Shin Bet ai colloqui in Qatar

agenzia

Nel tentativo di siglare un accordo sugli ostaggi

ROMA, 11 GEN – L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver deciso di inviare una delegazione di alto livello in Qatar per unirsi agli sforzi per siglare un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta il Times of Israel. La squadra comprenderà il capo del Mossad David Barnea, il direttore dello Shin Bet Ron Bar, l’uomo chiave per la presa degli ostaggi dell’Idf, il maggiore generale (in pensione) Nitzan Alon, e il consigliere politico di Netanyahu Ophir Falk. La decisione è stata presa dopo che Netanyahu ha tenuto una valutazione della situazione sui colloqui in corso sugli ostaggi. È stato raggiunto all’incontro dal ministro della Difesa Israel Katz, dai responsabili della sicurezza israeliana e da funzionari dell’amministrazione Biden e della nuova amministrazione Trump. Ha incontrato Steve Witkoff, nuovo inviato di Trump per il Medio Oriente negli Stati Uniti, a Gerusalemme in mattinata. Secondo fonti di Hamas sarebbe stato raggiunto un accordo e che si attendeva l’approvazione finale di Netanyahu. Il notiziario Channel 13 ha citato due fonti coinvolte nei negoziati, le quali hanno affermato che la mossa avviene in un contesto di “generali progressi cauti” nei colloqui con i mediatori in Qatar.

