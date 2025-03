Netanyahu, ‘l’Idf agirà con forza in Libano’

agenzia

'Contro decine di obiettivi terroristici'

ROMA, 22 MAR – Il primo ministro israeliano Benyamin Nateyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all’esercito del Paese (Idf) di agire con forza contro decine di obiettivi terroristici in Libano: “Israele non permetterà alcun danno ai suoi cittadini e alla sua sovranità”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’ufficio di Netanyahu. “Il governo libanese è responsabile di tutto ciò che accade sul suo territorio”, prosegue la nota, sottolineando che Israele “agirà in ogni modo per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e delle località nel nord del Paese”. Il comunicato segue il lancio di razzi dal Libano verso Israele questa mattina.

