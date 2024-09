agenzia

'La politica non cambierà'

TEL AVIV, 16 SET – Il portavoce del primo ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato che “la politica di Israele sul mantenimento dello status quo sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee per i musulmani) non è cambiata e non cambierà”.

