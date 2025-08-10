agenzia
Netanyahu, ‘l’obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla’
Il premier illustra il piano in cinque punti
ROMA, 10 AGO – “Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberare Gaza, liberarla da Hamas”. Lo ha detto il èprimo ministro israeliano Benyamion Netanyahu aprendo la conferenza stampa oggi per i media stranieri. Di seguito quindi il premier ha illustrato in dettaglio il piano di Israele in cinque punti per l’operazione che era stato anticipato neri giorni scorsi.
