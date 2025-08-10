Netanyahu, ‘Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni’

agenzia

'Vinceremo la guerra con o senza il sostegno degli altri Paesi'

ROMA, 10 AGO – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz “è un amico, ma ha ceduto alle pressioni” di vari gruppi e delle fake news. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa in merito alla decisione della Germania di sospendere l’invio di armi a Israele. “Spero che cambierà la sua politica. Sapete quando lo farà? Quando vinceremo”, ha aggiunto parlando alla stampa estera. “Vinceremo la guerra con o senza il sostegno degli altri”, ha quindi assicurato il primo ministro riferendosi alle crescenti critiche internazionali al piano per occupare Gaza City.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA