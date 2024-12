Netanyahu, non ci interessa lo scontro con la Siria

agenzia

'Definiremo la politica in base alla realtà sul terreno'

(ANSA – GERUSALEMME, 15 DIC – Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele non ha “alcun interesse a scontrarsi” con la Siria. La dichiarazione del premier arriva pochi giorni dopo aver ordinato alle sue truppe di conquistare la zona cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite che separa i due Paesi sulle alture del Golan. “Non abbiamo alcun interesse a scontrarci con la Siria, definiremo la politica di Israele verso la Siria in base alla realtà sul terreno”, ha dichiarato in un video pubblicato dal suo ufficio. (ANSA.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA