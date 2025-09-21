Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese

agenzia

'Risponderò al ritorno dagli Usa e le colonie aumenteranno'

ROMA, 21 SET – “Ho un messaggio chiaro per quei leader che riconoscono uno Stato palestinese dopo l’orribile massacro del 7 ottobre: ;;state offrendo un’enorme ricompensa al terrorismo”. Ma “non si realizzerà, non verrà istituito uno stato palestinese a ovest del Giordano”. Lo dice Benyamin Netanyanu in un video messaggio. Il premier ha rivendicato che sotto la sua leadership Israele “ha raddoppiato gli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e continueremo su questa strada”. Poi ha aggiunto: “La risposta al tentativo di imporci uno stato terrorista nel cuore della nostra terra sarà data dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti”.

