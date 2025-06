Netanyahu, ‘operazione in Iran apre agli accordi di pace’

agenzia

'Vediamo un futuro luminoso di speranza, collaborazioni'

TEL AVIV, 22 GIU – “L’azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un’enorme espansione degli accordi di pace. Vedo collaborazioni che al momento sembrano immaginarie, ma forse abbiamo già capito che non lo sono. Vediamo un futuro luminoso di speranza, collaborazioni e anche di pace”. Lo ha detto questa sera in una conferenza stampa preregistrata il premier israeliano Benyamin Netanyahu. In risposta a una domanda sulla possibilità che gli Accordi di Abramo vengano ampliati in seguito agli attacchi all’Iran, Netanyahu ha risposto: “Credo che qui si apriranno opportunità straordinarie. Crediamo nella pace attraverso la forza. La forza di Israele ha portato anche agli Accordi di Abramo, quando l’Iran era all’apice del suo potere”. Sull’eventuale eliminazione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, il premier ha affermato: “Non ho dubbi che questo sia un regime che vuole eliminarci, ed è per questo che abbiamo intrapreso un’operazione per eliminare le due minacce concrete alla nostra esistenza: la minaccia nucleare e i missili. Stiamo progredendo passo dopo passo verso il raggiungimento degli obiettivi. Siamo molto vicini a completarli. Non è questa la sede per specificare chi rientra negli obiettivi. Credo che in guerra servano meno parole e più azioni, e non intendo discostarmi dalla regola”.

