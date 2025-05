Netanyahu, ora vigilia di un’invasione massiccia a Gaza

agenzia

'Su raccomandazione dell'Idf. Commissione sul 7 ottobre dopo'

TEL AVIV, 05 MAG – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato un nuovo video in cui risponde a domande poste dal suo ufficio stampa in cui fa riferimento alla decisione di non istituire una commissione statale d’inchiesta sul 7 ottobre, affermando: “Dobbiamo farlo, ma alla fine della guerra. Siamo alla vigilia di un’invasione massiccia di Gaza, secondo le raccomandazioni dello Stato maggiore. Poi la esamineremo, e sarà necessario un esame politico, a partire dal primo ministro e dallo staff. Lo esigo. Perché ciò accada, è necessario che si tratti di una commissione accettabile per l’intera opinione pubblica”, ha detto.

