Netanyahu, post Khamenei dice che Israele va distrutto

'Mentre sono in corso negoziati con gli americani'

TEL AVIV, 15 APR – “Voglio dirvi per cosa stiamo combattendo e perché: oggi il dittatore iraniano, l’ayatollah Khamenei, ha pubblicato un post in cui spiega perché Israele deve essere distrutto. E lo fa mentre sono in corso negoziati con gli americani. Noi stiamo combattendo per la nostra esistenza. Stiamo combattendo per il nostro futuro”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu oggi durante la visita nel nord di Gaza. Lo rende noto il suo ufficio.

