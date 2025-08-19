Netanyahu, premier Australia politico debole, ci ha traditi

agenzia

Dopo che Albanese ha annunciato riconoscimento Palestina

GERUSALEMME, 19 AGO – Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha definito oggi il suo omologo australiano, Anthony Albanese, un “politico debole”, sullo sfondo di tensioni diplomatiche tra i due Paesi dopo che Canberra ha dichiarato che riconoscerà lo Stato palestinese. “La storia ricorderà Albanese per quello che è: un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani”, si legge in un post pubblicato sull’account ufficiale X dell’ufficio di Netanyahu.

