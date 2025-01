Netanyahu, ‘riferito a Biden del mandato ai negoziatori a Doha’

agenzia

'Grazie al presidente e a Trump per la cooperazione'

TEL AVIV, 12 GEN – L’ufficio del primo ministro israeliano conferma in una nota che Benyamin Netanyahu ha parlato al telefono con il presidente americano Joe Biden dei progressi nei negoziati per il rilascio degli ostaggi e lo ha aggiornato sul mandato dato alla delegazione negoziale a Doha, al fine di promuovere la liberazione dei rapiti. Il primo ministro ha espresso il suo ringraziamento al presidente Biden e al presidente eletto Donald Trump per la cooperazione.

