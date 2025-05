Netanyahu, ‘risponderemo agli Houthi, non finisce qui’

agenzia

Video del premier israeliano dopo il missile sull'aeroporto

TEL AVIV, 04 MAG – “Stiamo agendo contro di loro (gli Houthi) in coordinamento con gli Stati Uniti. Abbiamo agito contro di loro in passato, agiremo anche in futuro. Non si tratta di ‘un colpo e finisce lì’, ma ci saranno risposte”. Lo dice il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video pubblicato sul suo account X dopo che un missile dallo Yemen ha colpito l’area vicino all’aeroporto di Tel Aviv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA