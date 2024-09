Netanyahu, scuse alle famiglie degli uccisi, Hamas pagherà

agenzia

'E' una guerra esistenziale contro l'Iran, restiamo uniti'

TEL AVIV, 02 SET – “Chiedo scusa alle famiglie degli ostaggi per il fatto che non siamo riusciti a riportarli a casa vivi. Hamas pagherà per questo un duro prezzo. Siamo nel pieno di una guerra esistenziale contro l’Iran, la nostra vittoria dipende dalla nostra unione”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa a Gerusalemme per la prima uscita pubblica dopo il ritrovamento dei sei giovani ostaggi uccisi a Gaza.

