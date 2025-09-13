Sfoglia il giornale

Netanyahu, uccidere i leader Hamas a Doha sarebbe fine di guerra

'Hanno bloccato tutti i tentativi di cessate il fuoco'

Di Redazione |

TEL AVIV, 13 SET – “I capi terroristi di Hamas che vivono in Qatar non si preoccupano del popolo di Gaza. Hanno bloccato tutti i tentativi di cessate il fuoco per trascinare la guerra all’infinito. Sbarazzarsi di loro eliminerebbe il principale ostacolo al rilascio di tutti i nostri ostaggi e alla fine della guerra”. Lo scrive il premier israeliano Benyamin Netanyahu sul suo account X in inglese.

