Netanyahu,richieste Hamas inaccettabili ma negoziati proseguono

Delegazione israeliana in partenza domani per Doha

TEL AVIV, 06 LUG – “Le modifiche richieste da Hamas alla proposta ci sono state trasmesse ieri sera e non sono accettabili per Israele. Dopo una valutazione della situazione, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha dato istruzioni di accogliere l’invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il ritorno dei nostri ostaggi, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha”. Lo ha dichiarato il premier israeliano in una nota diffusa dal suo ufficio.

