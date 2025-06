Newsom, soldati in California solo per dare spettacolo

agenzia

"Non dateglielo, non usate la violenza, parlate pacificamente"

ROMA, 08 GIU – “Il governo federale sta mobilitando la Guardia nazionale della California e sta schierando 2000 soldati a Los Angeles – non perché ci sia una carenza nell’applicazione della legge, ma perché vogliono uno spettacolo. Non dateglielo. Non usate mai la violenza. Parlate pacificamente”. Lo ha scritto su X il governatore democratico della California, Gavin Newsom.

