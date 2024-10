Neymar torna ad allenarsi in gruppo dopo un anno

agenzia

O Ney festeggia sui social, ma per ora Al Hilal non lo schiererà

RIAD, 30 SET – Neymar ha annunciato il ritorno agli allenamenti con il club saudita dell’Al Hilal dopo quasi un anno di assenza per un infortunio al ginocchio sinistro. “Sono tornato! Felice di essere di nuovo in gruppo. Adesso è solo allegria”, ha scritto il brasiliano sui social. Il 32enne O Ney si è trasferito dal Paris Saint-Germain in Arabia Saudita nell’agosto del 2023, ma ha giocato solo cinque partite prima di rompersi il menisco e il legamento crociato anteriore in una partita delle qualificazioni mondiali giocata con la Seleçao nell’ottobre dell’anno scorso. Neymar ha anche postato su Instagram una foto in cui corre e calcia il pallone, osservato dall’allenatore portoghese dell’Al Hilal, Jorge Jesus. Dopo l’intervento, Neymar aveva ripreso gli allenamenti a titolo individuale a luglio, ora il ritorno nel gruppo della sua squadra che però, visti i tempi lunghi del suo recupero, non l’ha messo in lista per il campionato: potrà essere reinserito, e quindi giocare, solo dal prossimo gennaio. E in ogni caso il suo rientro in campo dipenderà “dalla sua preparazione tecnica e dalla decisione dell’allenatore”, ha dichiarato una fonte dell’Al Hilal. L’ex giocatore del Barcellona, con uno stipendio di circa 100 milioni di euro all’anno, è stato invece inserito nella lista dei giocatori che parteciperanno alla Champions League asiatica. Va anche ricordato che, nonostante l’assenza di Neymar, nella scorsa stagione l’Al Hilal ha vinto il campionato saudita, rimanendo imbattuto con 31 vittorie e tre pareggi. Il club di Riad ha anche raggiunto il record di 34 vittorie consecutive in tutte le competizioni prima di essere fermato in semifinale di Champions League dall’Al Ain degli Emirati Arabi Uniti.

