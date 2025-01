Nicola Martino Marra, Liberati Dalla Parodontite: il Bestseller su come curare efficacemente questa malattia in maniera rapida e indolore

agenzia

– Milano, 17.01.2025 – La Parodontite è una malattia che colpisce milioni di persone senza che se ne rendano conto, portando alla perdita dei denti e compromettendo la propria salute generale. Come se non bastasse, la disinformazione e l’ignoranza riguardo questa malattia, possono causare paura e frustrazione. Eppure una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare benessere e serenità ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Nicola Martino Marra “LIBERATI DALLA PARODONTITE. Come Migliorare La Tua Salute E Il Tuo Sorriso Prevenendo La Perdita Dei Denti Senza Dolore Né Stress” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per risolvere definitivamente il problema della Piorrea in maniera rapida e indolore.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica pensata per aiutare i pazienti a comprendere e riconoscere la Parodontite. Utilizzando un linguaggio semplice e accessibile, spiego in modo chiaro cos’è la Parodontite, i principali sintomi a cui prestare attenzione e come identificarli tempestivamente” afferma Nicola Martino Marra, autore del libro. “Illustro inoltre come affrontare questa patologia e le moderne cure disponibili, fornendo al lettore una panoramica completa delle opzioni terapeutiche”.

Sulla base dell’esperienza dell’autore è possibile affermare che la Parodontite è una malattia assai insidiosa che però può essere trattata efficacemente, tanto grazie ai progressi della medicina quanto grazie a quelli delle nuove tecnologie. Il tutto in maniera rapida e indolore. Da qui, l’invito di Nicola Martino Marra alla prevenzione dentale, così da prendersi cura della propria salute orale con maggiore consapevolezza.

“Molti pensano che la Parodontite, comunemente conosciuta come Piorrea, sia una malattia senza cura. Questo è il falso mito che Nicola Martino Marra va a sfatare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostrano i casi clinici di successo esposti dall’autore nel proprio testo, la Parodontite può essere trattata e quindi curata efficacemente. Tutto sta nel rivolgersi ai migliori professionisti in questo campo”.