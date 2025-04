Nicola Monti confermato a.d di Edison per il terzo mandato

agenzia

Rinnovato Cda. Benayoun presidente, più consiglieri indipendenti

MILANO, 03 APR – L’assemblea degli azionisti di Edison ha approvato il bilancio 2024 della capogruppo che si è chiuso con ricavi di vendita a 12.721 milioni di euro e un utile di 399 milioni di euro. E’ stato anche deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,09 euro per ciascuna azione di risparmio e di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria. L’assemblea, inoltre, su proposta dell’azionista di controllo Transalpina di Energia, ha nominato il consiglio di amministrazione, determinandone in tre esercizi la durata nella carica, e aumentandone i componenti da dieci a undici, con l’ingresso di un ulteriore amministratore indipendente per un totale di quattro. Sono stati confermati Marc Benayoun, nominato anche Presidente, Béatrice Bigois, Caroline Chanavas, Angela Gamba (indipendente), Xavier Girre, Nicola Monti, Andrea Munari (indipendente), Nelly Recrosio, Luc Rémont e sono entrati Mario Cera e Monica Poggio (entrambi indipendenti). Nella riunione del Cda tenutasi successivamente all’assemblea, Nicola Monti è stato confermato amministratore delegato, al suo terzo mandato dopo la nomina nel 2019 e 2022. Il board ha quindi provveduto al rinnovo dei comitati endoconsiliari. Sono stati nominati per il comitato controllo, rischi e sostenibilità: Angela Gamba (Presidente e indipendente), Béatrice Bigois, Mario Cera, Andrea Munari, Monica Poggio; per il comitato per la remunerazione: Monica Poggio (Presidente e indipendente), Mario Cera (indipendente) e Caroline Chanavas; per il comitato operazioni con parti correlate i quattro amministratori indipendenti: Mario Cera (Presidente), Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio. Mario Cera è stato anche nominato lead independent director.

