Nirenstein consulente Esteri Israele su lotta antisemitismo

TEL AVIV, 09 GIU – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha nominato Fiamma Nirenstein “consigliera speciale per la lotta contro l’antisemitismo per conto del ministero”. Lo ha annunciato lo stesso ministero in una nota, aggiungendo che “Nirenstein è una giornalista veterana, autrice rispettata e senior speaker specializzata in antisemitismo, nel conflitto in Medio Oriente, nella storia dell’Islam, nel terrorismo e nei diritti umani”. Nirenstein è stata deputata con il Pdl dal 2008 al 2013 e vicepresidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati italiana. Nel 2011 è stata indicata come una dei 50 ebrei più influenti al mondo. “La pozione – ha concluso – sarà occupata dalla signora Nirenstein su base volontaria”. Fiorentina di nascita, 78 anni, con doppia cittadinanza ma residente da molti anni in Israele, Nirenstein era stata proposta nell’agosto del 2015 a futura ambasciatrice di Israele in Italia da Netanyahu, ma rinunciò all’incarico l’anno dopo.

