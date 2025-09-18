Nissan, cambi al vertice per accelerare trasformazione in regione AMIEO

agenzia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan annuncia cambiamenti al vertice della regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), a sostegno del piano di ripresa Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano (Max) Messina sará nominato Chairperson della regione AMIEO Nissan, assumendo la piena leadership delle operazioni in tre continenti, 140 paesi, con cinque stabilimenti, 13.000 dipendenti e 26 modelli in vendita. Messina, 54 anni, attualmente Vice Chairperson, e Senior Vice President, Chief Finance, Administration & Strategy, regione AMIEO, é entrato in Nissan nel 2022 con una vasta esperienza in ruoli globali e internazionali nei settori automobilistico, della vendita al dettaglio e della produzione industriale nell’ambito della finanza. La sua nomina garantirá la continuitá nella regione, l’allineamento con gli obiettivi globali e il mantenimento di solide partnership con Renault, Mitsubishi e altri partner. La nomina arriva mentre Nissan si prepara a lanciare quattro nuovi veicoli elettrici in Europa e segue il successo del lancio di modelli come Patrol e Magnite in Medio Oriente e Africa. “Sono onorato di assumere questa responsabilitá in un momento cosí importante per Nissan. Sono orgoglioso di guidare un team che lavora instancabilmente sia per trasformare la nostra azienda sia per fornire straordinari veicoli ai nostri clienti in tutta la regione AMIEO” ha dichiarato Messina. La nomina consentirá a Guillaume Cartier, Nissan Chief Performance Officer e Chairperson, regione AMIEO, di concentrarsi sulle sue responsabilitá globali. Con l’assunzione del nuovo incarico da parte di Messina, Victorino (Vito) Esnaola gli succederá come Senior Vice President, Finance & IT, regione AMIEO. Esnaola, 52 anni, che attualmente ricopre un ruolo globale come Finance Divisional General Manager, é entrato in Nissan nel 2015 come Finance Director di NMISA (Spagna), prima di diventare Finance Vice President per l’Europa nel 2019 e passare al suo ruolo globale nel 2024. Nel suo nuovo ruolo di Senior Vicepresident, riporterá direttamente a Messina. “La leadership e la competenza operativa di Max saranno fondamentali per Nissan nella regione AMIEO, altamente diversificata, mentre acceleriamo la trasformazione in tutta l’azienda. Auguro a Max e Vito ogni successo nei loro nuovi ruoli, mentre semplifichiamo il processo decisionale e aumentiamo le prestazioni, garantendo l’allineamento della regione con il piano globale Re:Nissan” ha cichiarato Cartier commentando le nomine. Nell’ambito del piano di ripresa Re:Nissan, l’azienda punta a tornare alla redditivitá e a un flusso di cassa positivo nel settore automobilistico entro l’anno fiscale 2026. Sono giá state avviate azioni decisive a sostegno di questo obiettivo. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Set-25 12:04

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA