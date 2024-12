Nissan e Honda firmano memorandum d’intesa per valutare integrazione…

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan e Honda hanno firmato un memorandum d’intesa per avviare discussioni e riflessioni sull’integrazione delle attivitá tra le due societá attraverso la costituzione di una holding congiunta. Per accelerare ulteriormente i loro sforzi verso il raggiungimento di una societá a zero emissioni di anidride carbonica e a zero incidenti stradali, Nissan e Honda hanno firmato il 15 marzo un MOU riguardante una partnership strategica per l’intelligenza e l’elettrificazione dei veicoli. Da allora, le due aziende hanno avuto colloqui finalizzati alla collaborazione in vari settori. Il 1° agosto, hanno firmato un ulteriore MOU per approfondire il quadro della partnership strategica. Le aziende hanno inoltre annunciato di aver concordato di svolgere ricerche congiunte sulle tecnologie fondamentali nell’ambito delle piattaforme per i veicoli software-defined (SDV) di prossima generazione, in particolare nelle aree cruciali per l’intelligenza e l’elettrificazione dei veicoli, per portare avanti discussioni mirate verso una collaborazione piú concreta. In questo periodo, Nissan e Honda hanno avviato discussioni per valutare varie possibilitá e opzioni. Allo stesso tempo, il contesto di mercato per entrambe le aziende e per l’industria automobilistica in generale é cambiato rapidamente e la velocitá dell’innovazione tecnologica ha continuato ad accelerare. Il memorandum d’intesa tra Nissan e Honda annunciato oggi vuole essere un’opzione per mantenere la competitivitá globale e per consentire alle due aziende di continuare a fornire prodotti e servizi piú adatti alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. Se l’integrazione aziendale si realizzerá, Nissan e Honda potranno puntare a integrare le rispettive risorse gestionali – come le conoscenze, le risorse umane e le tecnologie – a creare sinergie piú profonde, a migliorare la capacitá di rispondere ai cambiamenti del mercato e a prevedere un miglioramento del valore aziendale a medio e lungo termine. Inoltre, le due aziende potranno puntare a contribuire ulteriormente allo sviluppo della base industriale giapponese come “azienda leader nella mobilitá globale”, integrando le attivitá nel settore dei veicoli a quattro ruote e di Honda nel settore dei motocicli e dei prodotti elettrici, continuando a rendere piú attraenti i due marchi e a fornire prodotti e servizi piú innovativi e competitivi ai clienti di tutto il mondo. “La giornata di oggi segna un momento cruciale, in cui iniziamo a discutere di un’integrazione aziendale che ha il potenziale per plasmare il nostro futuro. Se realizzata, credo che unendo i punti di forza di entrambe le aziende, potremo offrire un valore senza pari ai clienti di tutto il mondo che apprezzano i nostri rispettivi marchi. Insieme, possiamo creare per loro soluzioni di mobilitá uniche che nessuna delle due aziende avrebbe modo realizzare da sola” ha dichiarato Makoto Uchida, Nissan Director, President, CEO and Representative Executive Office. “La creazione di nuovo valore per la mobilitá mettendo insieme le risorse, tra cui le conoscenze, i talenti e le tecnologie che Honda e Nissan hanno sviluppato nel corso degli anni, é essenziale per superare gli impegnativi cambiamenti che l’industria automobilistica sta affrontando. Honda e Nissan sono due aziende con punti di forza distintivi. Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma al fine di trovare una direzione per la possibilitá di un’integrazione aziendale entro la fine di gennaio 2025, che ancora non é stata decisa, ci sforziamo di essere l’unica e sola azienda leader che crea nuovo valore per la mobilitá attraverso una soluzione che puó essere guidata solo attraverso la sintesi dei due team” ha dichiarato Toshihiro Mibe, Honda Director and Representative Executive Officer. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Dic-24 13:00

