Nm: La Russa, ‘mettete Tatarella tra soci fondatori, voi solida quarta gamba coalizione’**

Roma, 30 nov. “Pinuccio Tatarella parlava del centro, era uno dei suoi chiodi fissi ed in un famoso intervento ebbe dire che in un sistema bipolare il centro da solo non può avere una esistenza vera. Lo definiva una zattera grande in mezzo ad un fiume: la riva destra e la riva sinistra e si contrappongono e se la zattera sta in mezzo e non trova un punto di attracco non ha una sua fisionomia, una sua utilità. Per cui in un sistema bipolare la zattera del centro deve ormeggiarsi o a destra o a sinistra, deve fare una scelta, diventa invece pura presupponenza pensare di poter essere utile a solcare le acque del fiume senza accostarsi a nessuna delle due rive. Mi sembra che la scelta di Noi moderati sia la prosecuzione politica del pensiero di De Gasperi, delle encicliche, del pensiero liberale ma anche della visione che del centro aveva Pinuccio Tatarella, mettetelo tra i vostri soci fondatori, non vi troverete male”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando all’Assemblea di Noi moderati.