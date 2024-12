Nm: Popolari per l’Europa e un ponte che è l’Italia, Lupi presenta nuovo simbolo

agenzia

Roma, 30 nov. Un cerchio bianco con la scritta in blu ‘Noi moderati’ sovrastata da quella dello stesso colore ‘Popolari per l’Europa’ con un ponte tricolore. È il nuovo simbolo di Noi moderati, presentato dal presidente Maurizio Lupi in occasione dell’Assemblea nazionale del partito in programma oggi e domani a Roma. “Il primo messaggio che diamo -ha spiegato- è che Noi moderati dà un nuovo inizio anche rinnovando e cambiando il suo simbolo”, che “ha due valori fondamentali: il richiamo all’Italia popolare ed europeista, in attesa della formalizzazione Partito popolare europeo, e un ponte che è per noi l’Italia”.