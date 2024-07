No Tav ad Alessandria, presidio al carcere per Luigi Spera

agenzia

Consegnato alla moglie premio Anpi di sezione della Val di Susa

ALESSANDRIA, 14 LUG – Gli attivisti del ‘Campeggio di Lotta NoTav 2024’ nel Torinese, oggi fanno tappa ad Alessandria per ‘Luigi libero!’, un presidio all’esterno della casa di reclusione San Michele, una manifestazione per portare solidarietà, vicinanza e sostegno al detenuto Luigi Spera. L’uomo è accusato di avere compiuto, nel novembre 2022, atti di natura terroristica “durante un’iniziativa simbolica contro la Leonardo di Palermo, produttrice di armi”, spiegano gli attivisti. “Luigi è un fratello di lotta che da quattro mesi è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza senza prove che ne testimonino la colpevolezza – spiegano gli attivisti -. Il presidio di oggi si è riempito di voci e persone che credono nella necessità di opporsi al sistema vigente, alle guerre e ai soprusi che opprimono i più deboli e le più deboli”. Consegnato alla moglie di Spera, oggi in visita, il premio ‘Balmafol Resiste’, promosso dalla sezione Anpi di Foresto-Bussoleno-Chianocco. Una targa dedicata a persone o gruppi “che si sono fatti portatori degli stessi valori che hanno portato i nostri partigiani a lottare contro il nazifascismo”.

