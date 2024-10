Nobel Pace 2024, domani l’annuncio del vincitore: dall’Osce a Zelensky, chi sono i favoriti

agenzia

Roma, 10 ott. Domani, venerdì 11 ottobre, verrà annunciato il vincitore del premio Nobel per la Pace 2024. Quest’anno il Nobel Prize ha ricevuto 286 candidature, 89 delle quali sono organizzazioni. Per il 2023 ci furono 351 candidature. Il Time ha redatto un elenco di potenziali vincitori basato sulle quote del sito di scommesse Nicerodds.co.uk e sulla rosa dei candidati annuale creata da Henrik Urdal, direttore del Peace Research Institute Oslo (Prio).

Fra i candidati al Nobel per la Pace, c’è l’Osce, per il lavoro che sta svolgendo per promuovere elezioni democratiche in Europa, Caucaso, Asia centrale e Nord America. “La democrazia – ha spiegato Urdal – è un tema quest’anno, poiché più della metà della popolazione mondiale vive in un paese che si reca alle urne, anche se non esclusivamente in democrazie. Poiché le elezioni sono una pietra angolare della democrazia, gli osservatori elettorali svolgono un ruolo fondamentale nel modellare le percezioni sulla legittimità dei processi elettorali. Un Premio Nobel per la pace assegnato agli osservatori elettorali invia un messaggio forte sull’importanza di elezioni libere ed eque e sul loro ruolo nella pace e nella stabilità”.

“Mentre il 2024 segna il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra riviste, sviluppate per proteggere i civili durante la guerra, l’assegnazione del Nobel per la Pace di quest’anno a un’iniziativa umanitaria meritevole come le Sale di Risposta alle Emergenze evidenzierebbe l’importanza fondamentale dell’accesso agli aiuti salvavita in tempi di conflitto”, ha aggiunto Urdal. Un altro candidato è la Corte Internazionale di Giustizia (Icj), l’organo giudiziario delle Nazioni Unite che risolve le controversie globali tra gli Stati membri. La Corte è stata coinvolta in conflitti come l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e all’inizio di quest’anno si è occupata di Israele e del “genocidio contro i palestinesi”.

Lo scorso gennaio, la Corte Internazionale di Giustizia (Cig) ha ordinato a Israele di “prendere tutte le misure in suo potere” per fermare tali atti a Gaza. Ha inoltre riscontrato che Israele aveva una “presenza illegale” nel territorio palestinese occupato e ha consigliato a Israele di “cessare immediatamente tutte le nuove attività di insediamento e di evacuare tutti i coloni dai territori palestinesi occupati”, in un parere consultivo di luglio.

Altro possibile vincitore del Nobel per la Pace è l’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, che ha aiutato i rifugiati ad accedere all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ha fornito supporto in risposta alle emergenze durante i periodi di conflitto. L’organizzazione, guidata dal commissario generale Philippe Lazzarini, assiste i rifugiati palestinesi in Giordania, Libano, Siria, Striscia di Gaza e Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

L’Unrwa ha anche lavorato per rispondere al bombardamento israeliano del Libano, aprendo rifugi di emergenza per aiutare i rifugiati. Secondo il Ministero della Sanità libanese, quasi 2.000 persone sono morte in Libano. A gennaio, è stato affermato che membri dello staff fossero coinvolti nell’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. Un’indagine interna ha rilevato che nove casi, se le prove vengono verificate, “potrebbero indicare che i membri del personale dell’Unrwa potrebbero essere stati coinvolti negli attacchi del 7 ottobre”.

Anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), così come il Consiglio d’Europa, è tra i candidati al Nobel per la Pace. L’Unesco lavora per aumentare la pace e la sicurezza promuovendo il dialogo internazionale e la cooperazione tra gli Stati membri in settori quali l’istruzione, la scienza e la cultura. Anche il Consiglio d’Europa, che è stato “fondato sul presupposto che comprendere il passato è essenziale per costruire un futuro condiviso”, si concentra sull’educazione storica. “L’Unesco sottolinea l’importanza di comprendere la storia in un contesto globale e di sviluppare prospettive regionali e complementari”, ha affermato Urdal. “Un Premio Nobel per la Pace per la promozione della pace attraverso l’educazione storica sarebbe in perfetta sintonia con l’appello di Alfred Nobel alla “fraternità tra le nazioni”.

Secondo il sito di scommesse britannico Nicerodds.co.uk, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è uno dei candidati con più possibilità al premio Nobel per la Pace. Il presidente dell’Ucraina è stato il volto della resilienza durante l’invasione russa del paese iniziata nel 2022. Urdal ha precedentemente dichiarato a Time, tuttavia, che è improbabile che il Premio Nobel per la pace vada a qualcuno che si trova nel mezzo di una guerra. C’è poi la politica bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, che ha sfidato il leader dello stato bielorusso Alexander Lukashenko per la presidenza nel 2020 e che si è classificata in cima al sito di scommesse. La Tsikhanouskaya attualmente vive in esilio a causa del suo lavoro di sfida al regime, ma continua a incontrare i leader internazionali.

Quest’anno ha segnato il decimo anniversario della detenzione cinese dell’attivista per i diritti umani Ilham Tohti a causa della sua difesa degli uiguri. “Quando Ilham Tohti ha promosso la cooperazione e la coesistenza pacifica tra le comunità cinesi uiguri e han, il governo cinese ha risposto con la repressione e l’incarcerazione. La sua decennale incarcerazione rappresenta un’ulteriore macchia vergognosa nella difficile situazione dei diritti umani in Cina”, ha affermato Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International, in un comunicato stampa di settembre. Tohti ha parlato apertamente della discriminazione della Cina, dei crimini contro l’umanità e del genocidio degli uiguri e di altri gruppi minoritari. Se vincesse, si unirebbe agli altri cinque vincitori del Premio Nobel per la pace che hanno vinto il premio mentre erano in prigione, compreso quello che l’ha ricevuto l’anno scorso.