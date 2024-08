Nomine: Albano, ‘spiace per sinistra ma Fdi non ha scheletri in armadio’

agenzia

Roma, 18 ago. “Lucida e purtroppo molto realistica l’analisi del direttore Alessandro Sallusti questa mattina sul ‘Giornale’: cosa è più potente di qualsiasi Governo, di qualsiasi Parlamento? ‘Una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che faccia da sponda’. Un meccanismo consolidato, efficacemente descritto anche da Luca Palamara, che si sta mettendo in moto, in modo subdolo ed intollerabile, nei confronti del segretario politico del partito di maggioranza relativa, Arianna Meloni”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano.