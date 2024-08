Nomine: Bellucci, ‘attacco a sorella premier è attacco a democrazia’

agenzia

Roma, 18 ago. “Piena solidarietà ad Arianna Meloni che da troppo tempo sta subendo una meschina campagna denigratoria da parte di una sinistra che non riesce proprio a rassegnarsi al fatto di aver perso le elezioni”. Lo afferma il viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. “Gli attacchi vili e privi di fondamento che vorrebbero infangare l’indiscussa moralità e dedizione politica di una donna capace come Arianna, una donna militante che da sempre ha fatto con generosità vera politica, sono solo la dimostrazione -aggiunge l’esponente dell’Esecutivo- dell’ennesimo atto ignobile messo in campo per colpire il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con successo sta guidando la Nazione”.