Nomine: Bignami, ‘su Arianna Meloni alzano la palla a magistrati solerti’

Roma, 18 ago. “Lo scenario ipotizzato quest’oggi da Alessandro Sallusti nel suo editoriale, purtroppo, non sorprende. Come scrive il direttore, quello che si sta realizzando è uno schema già visto tante volte in passato e che nei suoi elementi fondanti si sta riproponendo anche nel caso di Arianna Meloni. D’altronde, non potendo attaccare direttamente la premier, la cui vita è già stata ampiamente scandagliata alla ricerca di inesistenti scheletri nell’armadio, l’attenzione dei media di sinistra si è rivolta alle persone a lei più vicine, nel tentativo di alzare la palla a qualche solerte magistrato, secondo uno schema ormai noto e che va assolutamente respinto. Anche questa volta non troveranno alcunché, ma sicuramente quanto denunciato è sintomo di uno scenario ormai evidente”. Lo dichiara il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami.

