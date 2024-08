Nomine: Borghi (Iv), ‘dalla masseria vittimismo e fastidio’

agenzia

Roma, 18, ago. “Evidentemente l’ordine di scuderia uscito oggi dalla masseria è ‘vittimismo e fastidio’. Immaginare che Italia viva, con Matteo Renzi e Raffaella Paita che hanno pagato sulla loro pelle il prezzo della strumentalizzazione della giustizia in politica, stia organizzando fantomatici complotti giudiziari ai danni del Governo significa essere passati direttamente al mondo del paranormale, condito magari da una dimensione allucinogena”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva.