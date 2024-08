Nomine: Filini, ‘trame contro Arianna Meloni non fermeranno nostra voglia di cambiare Italia’

agenzia

Roma, 18 ago. “Oggi il direttore Sallusti ha smontato quello che altro non è che il piano di certa politica malata e marcescente. La punta dell’iceberg di una campagna denigratoria che Arianna Meloni sta subendo da troppo tempo, con una sinistra che sta inventando dal nulla una realtà che non esiste e paventando fantomatici ruoli nelle decisioni per le nomine di questi mesi. La verità è che qualcuno a sinistra, dopo due anni senza potere, è in preda a una crisi di nervi al punto che è disposto a tutto pur di non perdere il controllo di settori che aveva occupato militarmente”. Lo afferma Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Programma.