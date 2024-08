Nomine: Frassinetti, ‘contro Arianna Meloni campagna d’odio per colpire Governo’

agenzia

Roma, 18 ago. “Questi assurdi e offensivi teoremi inventati ultimamente dalla stampa ostile contro Arianna Meloni sono spiegati ed evidenziati magistralmente anche dal direttore del ‘Giornale’, Alessandro Sallusti, nel suo editoriale di oggi. È in atto è una vera e propria campagna di odio portata avanti da alcuni giornali con la complicità delle opposizioni e con il solo scopo di attaccare Arianna Meloni per cercare di mettere in difficoltà il Governo intero”. Lo afferma Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al merito.