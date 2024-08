Nomine: Iv scrive a La Russa, ‘prossima settimana ci sia informativa Meloni in aula’ (2)

agenzia

Nella lettera, Borghi ricostruisce i fatti legati alla polemica che ha visto al centro Arianna Meloni e riporta tra le altre cose le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulla questione. “Noi parlamentari di Italia Viva riteniamo che tali parole e quanto ne è seguito meritino un dibattito d’Aula, perché se esiste ciò che si va sostenendo tali affermazioni debbono essere seguite da una esplicita, conseguente e concreta assunzione di responsabilità di fronte al Parlamento e al Paese”, scrive Borghi.