Nomine: Iv scrive a La Russa, ‘prossima settimana ci sia informativa Meloni in aula’**

Roma, 22 ago. “Vengo a chiederle a nome di tutti i senatori del mio gruppo la convocazione straordinaria di una seduta d’Aula per la prossima settimana, nel corso della quale il Presidente del Consiglio possa riferire dettagliatamente e con dovizia di particolari gli aspetti concernenti le sue dichiarazioni di questi giorni in ordine a presunti “complotti” ai suoi danni”. Lo scrive il presidente dei senatori di Iv in una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa sulla questione delle nomine.