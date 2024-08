Nomine: Rizzetto, ‘solidarietà ad Arianna Meloni, vogliono colpire lavoro Governo’

agenzia

Roma, 18 ago. “La mia solidarietà ad Arianna Meloni in questo momento di attacchi ingiustificati e privi di fondamento. Davvero inquietante l’analisi tracciata da Sallusti nel suo editoriale di oggi, è evidente che si vuole colpire il Governo, colpire il proficuo lavoro che stiamo portato avanti e le importanti riforme, direi anche storiche, che l’Italia attendeva da tempo”. Lo afferma Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.