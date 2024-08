Nomine: Sberna (Fdi), ‘da sinistra solo attacchi per avere intervento magistrati’

agenzia

Roma, 18 ago. “Continuando ad inquinare il dibattito pubblico con campagne di attacchi strumentali evocando teoremi e ruoli che non hanno alcun fondamento, significa non rendere un buon servizio ai cittadini e al corretto confronto politico. È ciò che sta accadendo con la campagna a colpi di disinformazione e denigrazione condotta dalla sinistra nei confronti della responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. Che merita rispetto come persona, innanzitutto, e come rappresentante politico invece di vedersi quotidianamente bersaglio di invettive e attacchi prive di fondamento“. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.