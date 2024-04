‘Non mi piace il Padiglione Italia’, fischi a Brugnaro

agenzia

'Spero che in futuro non ci sia solo un artista'

VENEZIA, 19 APR – Fischi al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, questo pomeriggio, all’inaugurazione del Padiglione Italia alla Biennale d’arte. “A me non è piaciuto”, ha detto il primo cittadino lagunare, suscitando le proteste del pubblico. “Spero – ha aggiunto, guadagnandosi altri fischi – che in futuro non ci sia solo un artista. Sono stato rimproverato per avere messo le mani in acqua, ma penso che lo farebbe un bambino. Dico quel che penso, l’arte deve essere discussione”. A Brugnaro ha ribattuto il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco: “Hai messo i baffi alla Gioconda, atto artistico performativo per eccellenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA