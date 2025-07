Nordcorea, 20 ore per superare la zona demilitarizzata: la fuga da film

agenzia

Seul, 4 lug. Fuga da film dal ‘regno’ di Kim Jong-un. Una storia, quasi incredibile, arriva dalla Corea del Nord. I militari sudcoreani hanno confermato che un uomo è riuscito a lasciare il regno eremita, a superare la zona demilitarizzata che divide la penisola e a mettersi in salvo. Le truppe sudcoreane, hanno fatto sapere dallo Stato maggiore di Seul secondo le notizie dell’agenzia sudcoreana Yonhap, lo hanno messo in sicurezza giovedì notte dopo averlo individuato alle prime ore di ieri nei pressi di un torrente nella parte centro-occidentale della zona demilitarizzata.

Il fuggitivo ha detto di non essere un militare, non era armato e ha seguito le istruzioni delle forze sudcoreane che lo hanno ‘guidato’, ha ricostruito un ufficiale sudcoreano coperto da anonimato.