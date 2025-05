Nordcorea: arrestato quarto funzionario ‘responsabile’ fallito varo nave da guerra

agenzia

Pyongyang, 26 mag. La Corea del Nord ha arrestato un quarto funzionario in relazione al fallito varo, giovedì scorso, di una nuova nave da guerra che ha fatto infuriare il leader del Paese, Kim Jong Un. Si tratta di Ri Hyong-son, vicedirettore del Dipartimento per l’industria delle munizioni del Partito dei Lavoratori al governo, ritenuto “in gran parte responsabile del grave incidente”, ha riferito l’agenzia di stampa statale Kcna. Il cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate si è improvvisamente inclinato su un fianco in un cantiere navale e ha danneggiato lo scafo, in quello che Kim ha descritto come un “atto criminale” che “ha danneggiato gravemente la dignità e l’orgoglio del Paese”. La nave è ora in riparazione sotto la guida di un gruppo di esperti, ha aggiunto la Kcna.

Ri, membro della Commissione militare centrale del partito, è il funzionario di più alto livello finora arrestato per l’incidente. La commissione comanda l’Esercito popolare coreano ed è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione delle politiche militari della Corea del Nord. Nel fine settimana, Pyongyang ha anche arrestato tre funzionari nel cantiere navale di Chongjin, dove è stato costruito il cacciatorpediniere.