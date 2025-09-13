Nordcorea, Kim annuncia potenziamento arsenale nucleare

agenzia

Pyongyang, 13 set. (Adnkronos/afp) – La Corea del Nord presenterà presto una strategia per sviluppare parallelamente il proprio arsenale nucleare e le forze armate convenzionali. Lo ha dichiarato il leader Kim Jong Un, citato dai media di Stato, durante una visita a strutture di ricerca militare. Kim ha sottolineato la necessità di “modernizzare” l’esercito, anticipando che la nuova linea sarà formalizzata in una prossima riunione del Partito dei Lavoratori.