Nordcorea: Kim, ‘potremmo riaprire dialogo con Usa, smettano di chiederci rinuncia a nucleare’

Pyongyang, 22 set. Non c’è motivo di evitare il dialogo con gli Stati Uniti se Washington smette di insistere affinché la Corea del Nord rinunci alle armi nucleari. Lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un, aggiungendo che non baratterà mai l’arsenale nucleare per liberarsi dalle sanzioni. In un discorso tenuto ieri all’Assemblea Suprema del Popolo, Kim ha dichiarato: “Personalmente, conservo ancora bei ricordi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump”, scrive l’agenzia di Stato Kcna. I due leader si sono incontrati tre volte durante la prima presidenza di Trump.