Nordcorea: Kim, ‘testato missile balistico ipersonico a raggio intermedio’

agenzia

Pyongyang, 7 gen. La Corea del Nord ha reso noto di aver testato con successo un nuovo “missile ipersonico” destinato, secondo il leader Kim Jong Un, a scoraggiare “tutti i rivali” del Paese nella regione del Pacifico. Il test ha avuto luogo ierim mentre era in corso la visita in Corea del Sud del segretario di Stato americano Antony Blinken e due settimane prima dell’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Questo “missile balistico ipersonico a raggio intermedio” è destinato a “rafforzare gradualmente la deterrenza nucleare del Paese”, ha affermato Kim Jong Un, che ha assistito al lancio con la figlia adolescente Ju Ae.