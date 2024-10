Nordcorea: Pyongyang chiude tutte le vie di comunicazione con Sudcorea

agenzia

Pyongyang, 17 ott. La Corea del Nord ha completamente interrotto le comunicazioni automobilistiche e ferroviarie con la Corea del Sud nelle aree orientali e occidentali della penisola coreana. Lo ha riferito la Korean Central News Agency (Kcna), che cita un comunicato ufficiale nel quale si afferma che, “in base all’ordine n. 00122 della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, il 15 ottobre lo Stato maggiore dell’esercito popolare coreano ha adottato una misura per interrompere fisicamente le strade e le ferrovie della Repubblica Popolare Democratica di Corea che conducono alla Repubblica di Corea”.

L’agenzia di notizie nordcoreana ha spiegato che la decisione è stata presa come “misura inevitabile e legittima” in linea con i requisiti della Costituzione della Rpdc, che definisce chiaramente la Corea del Sud come uno stato ostile, e anche “a causa delle gravi circostanze di sicurezza che rischiano di portare imprevedibilmente sull’orlo della guerra” a causa delle “gravi provocazioni politiche e militari delle forze ostili”.