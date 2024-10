Nordcorea: Seul condanna chiusura collegamenti stradali e ferroviari al confine

agenzia

Seul, 10 ott. La Corea del Sud ha condannato con forza la decisione della Corea del Nord di tagliare tutti i collegamenti stradali e ferroviari al confine. Lo hanno riferito i media locali. Il ministero dell’Unificazione di Seul – ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap – ha definito la decisione come una battuta d’arresto per le aspirazioni all’unificazione dei popoli di entrambe le Coree. Ieri, Pyongyang – come riferito dall’agenzia di stampa Kcna controllata dallo Stato – aveva annunciato l’intenzione di interrompere tutti i collegamenti stradali e ferroviari con la Corea del Sud, aggiungendo che il confine sarà anche rinforzato con “forti strutture di difesa”.

Immagini satellitari recenti mostrano che la Corea del Nord ha iniziato a demolire strade e ferrovie nei pressi del confine che un tempo collegavano l’ormai chiuso parco industriale di Kaesong, una joint venture finanziata da Seul. Da quando Kim ha dichiarato alla fine dell’anno scorso che le due Coree sono ora “stati ostili”, la Corea del Nord ha sistematicamente reciso i legami fisici al confine. L’esercito sudcoreano ha affermato inoltre che negli ultimi mesi la Corea del Nord ha piazzato decine di migliaia di mine lungo il confine.

“Condanniamo fermamente la misura della Corea del Nord come un atto anti-unificazione e antinazionale che respinge l’aspirazione all’unificazione del nostro popolo e dei residenti in Corea del Nord”, ha dichiarato il Ministero dell’Unificazione sudcoreano. La chiusura da parte della Corea del Nord dei collegamenti di trasporto è considerata in gran parte simbolica, poiché da molti anni non vi è alcuno scambio diretto attraverso il confine pesantemente militarizzato tra i due paesi.

Martedì scorso, il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva affermato di aver rinunciato alla riunificazione della penisola coreana, questione che – aveva spiegato – in Corea del Nord “non interessa più a nessuno”. “Prima si parlava molto di liberare il Sud e di unirlo con la forza, ma ora tutto ciò non ci interessa e, da quando abbiamo fondato i due paesi, abbiamo ancora meno consapevolezza di quel paese”, aveva detto, aggiungendo che la Corea del Nord è pronta ad adottare una nuova costituzione che designa il Sud come nazione “ostile” e ridisegna i confini marittimi. Un cambiamento che, avvertono gli analisti, potrebbe smantellare decenni di cauta diplomazia e aumentare le tensioni militari.

L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea afferma che essa mira a realizzare il socialismo “nella metà settentrionale della Corea” e cerca “la riunificazione sul principio di indipendenza, riunificazione pacifica e grande unità nazionale”. “Sono attesi emendamenti costituzionali che definiscano i legami intercoreani come due stati ostili e altre misure correlate”, ha detto lunedì ai giornalisti Koo Byung-sam, portavoce del Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud. Tuttavia, non è ancora chiaro quando esattamente la decisione verrà formalmente presa.

Gli analisti si aspettano che la costituzione modificata includa clausole che definiscano la Corea del Nord come uno “stato socialista separato”, segnalando una rottura definitiva da qualsiasi legame storico o etnico con il Sud. Sebbene le relazioni intercoreane siano state altalenanti, queste modifiche costituzionali potrebbero ostacolare gravemente le prospettive di una loro ripresa nel medio e lungo termine, secondo Lim Eul-chul, professore di scienze politiche presso la Kyungnam University di Changwon.