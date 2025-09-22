Nordcorea: Seul, ‘potremmo accettare congelamento produzione armi nucleari’

agenzia

Seul, 22 set. Il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung accetterebbe un accordo tra Donald Trump e Kim Jong Un in base al quale la Corea del Nord si impegna a congelare la produzione delle sue armi nucleari, anziché eliminarle. Il capo dello Stato ha dichiarato alla Bbc che la Corea del Nord sta producendo 15-20 armi nucleari in più all’anno e che un congelamento, come “misura di emergenza provvisoria”, sarebbe per ora “un’alternativa fattibile e realistica” alla denuclearizzazione.