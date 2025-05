Nordcorea: Seul, ‘preoccupazione per istituzione da parte Cina zona esclusione nel Mar Giallo’

agenzia

Seul, 24 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità sudcoreane hanno espresso “preoccupazione” per l’istituzione da parte della Cina di una zona di esclusione marittima nel Mar Giallo. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando un funzionario del ministero degli Esteri di Seul, secondo cui “l’istituzione da parte della Cina di una zona di esclusione marittima all’interno della Pmz (zona marittima provvisoria), che limita la libertà di navigazione, solleva preoccupazioni”.