Nordcorea: Seul, ‘Pyongyang demolisce sito ricongiungimento famiglie separate da guerra

Seul, 13 feb. (Adnkronos/Afp) – Pyongyang sta demolendo un sito in Corea del Nord che ha ospitato i ricongiungimenti delle famiglie separate per decenni dalla guerra di Corea e dalla divisione della penisola coreana. Lo ha reso noto Seul, secondo cui “la demolizione del centro di ricongiungimento di Monte Kumgang è un atto disumano che viola i sinceri desideri delle famiglie separate”. La Corea del Sud “esorta a fermare immediatamente queste azioni” ed “esprime il suo più profondo cordoglio”, ha dichiarato un portavoce del Ministero sudcoreano per la riunificazione.